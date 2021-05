Xiaomi FlipBuds Pro : les nouveaux écouteurs sans fil TWS ANC qui montent en gamme, déjà disponibles !

Xiaomi lance de nouveaux écouteurs sans fil de type TWS avec des FlipBuds Pro misant sur leur profil Bluetooth 5.2, leur faible latence et de la réduction de bruit active.

Le groupe Xiaomi propose déjà plusieurs types d'écouteurs sans fil, sous sa propre marque ou via des partenaires, combinant souvent un intéressant rapport qualité / prix, et c'est sous son nom qu'il dévoile une nouvelle série FlipBuds Pro qui vise un public plus exigeant.

Ces écouteurs TWS (True Wireless Stereo) reprennent les codes du genre (surtout ceux des AirPods Pro) avec des oreillettes à tige courte et embout silicone qui apportera une première isolation des bruits extérieurs.

Cette dernière est complétée par une fonction de réduction de bruit active (ANC) dont Xiaomi vante déjà l'efficacité avec une baisse de volume de 40 dB des sons environnants, avec trois niveaux de réduction possibles et un mode Transparency pour pouvoir converser malgré l'ANC activée.

Bluetooth 5.2 multipoint et AptX Adaptive

Les FlipBuds Pro misent aussi sur leur chipset Qualcomm embarqué qui apportera une connectivité Bluetooth 5.2 à faible latence (intéressant pour profiter d'un film ou de jeux mobiles) et le support du codec AptX Adaptive. Ils sont aussi Bluetooth multipoint et pourront être reliés à deux appareils Bluetooth simultanément.

Ils profitent également de haut-parleurs de 11 mm promettant un son précis et offrent 7 heures d'autonomie, portée à 28 heures avec la batterie de leur étui, avec une charge rapide assurant 2 heures d'écoute en seulement 5 minutes de charge.

Les écouteurs sans fil TWS Xiaomi FlipBuds Pro ne sont pas encore lancés en France ni même en Europe mais on peut déjà les trouver sur la plate-forme Gearbest au tarif réduit de 154,38 € en utilisant le code X68B3130E2553001 au moment de la commande, avec une livraison à 1 €.



