Xiaomi annonce son Mi Band 6 NFC

En marge de la présentation des Mi11T et 11T Pro, Xiaomi a annoncé une nouvelle version de son bracelet connecté, le Mi Band 6 NFC. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une évolution du Mi Band 6 déjà sorti depuis quelques mois et qui rencontre un franc succès de par ses fonctionnalités nombreuses, son écran OLED et son prix plancher.

On retrouve donc les fonctionnalités de suivi santé comme l'analyse du rythme cardiaque, le nombre de pas réalisés, la saturation en oxygène, l'analyse du stress et du sommeil du porteur...

La grande nouveauté se situe dans l'intégration du NFC qui devrait permettre au bracelet de se transformer en moyen de paiement sans contact. Il suffira d'associer son bracelet avec sa carte de paiement pour permettre ainsi de payer auprès des commerçants dotés d'un terminal de paiement NFC. Xiaomi s'est rapprochée de Mastercard pour proposer ce service.

On ne sait pas encore quel service de paiement a été choisi par Xiaomi ni même les banques compatibles, ce qui reste un frein majeur a la démocratisation de ce type de paiement en France.

Le lancement en Europe est annoncé au tarif de 54,90€, mais Xiaomi n'a pas prévu de commercialisation directe en France pour l'instant...