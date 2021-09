Xiaomi 11T / 11T Pro : écran 120 Hz et charge 120W au programme !

Le fabricant Xiaomi a peut-être laissé tomber son logo Mi mais il a encore des smartphones à révéler sous le nombre 11. Ce sont donc les smartphones Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro qui sont annoncés et s'apprêtent à offrir d'intéressantes caractéristiques.

Tous deux proposeront un affichage 6,67 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et support du HDR10+. La version Pro ajoute le support du Dolby Vision. Les deux smartphones présentent une encoche centrée pour le capteur photo avant.

Pour accompagner la partie multimédia, les haut-parleurs sont optimisés par Harman Kardon et supportent le Dolby Atmos.

Soc différents, charges différentes

Côté processeur, le Xiaomi 11T propose un SoC Dimensity 1200 avec 8 Go de RAM quand le Xiaomi 11T Pro embarque un SoC Snapdragon 888 avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le bloc photo est similaire de l'un à l'autre avec un capteur principal 108 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un zoom 5 megapixels assurant un zoom x2 sans perte.

L'autre différence porte sur la charge de la batterie de 5000 mAh. Le Xiaomi 11T supporte une charge 67W tandis que le Xiaomi 11T Pro proposera la fameuse HyperCharge 120W qui assure une charge complète en 17 minutes seulement.

Les prix pour l'Europe démarreront à 549 € pour le Xiaomi 11T et à 649 € pour le Xiaomi 11T Pro (à moduler en fonction des taxes de chaque marché européen) pour une disponibilité à partir de début octobre.