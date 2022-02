Xiaomi s'attaque à Apple dans une guerre de vie ou de mort

En 2020, la série Mi 10 a permis à Xiaomi d'afficher ses ambitions dans le domaine des smartphones premium. Fondateur, président et patron de Xiaomi, Lei Jun annonce un objectif de se mesurer à Apple en matière de produits et d'expérience, et réitère l'intention de faire de Xiaomi la plus grande marque de Chine.

Cet objectif stratégique n'est pas nouveau. Dès l'été dernier et avec les bons résultats obtenus par le groupe, Lei Jun avait déclaré vouloir faire de Xiaomi le numéro 1 mondial dans trois ans, avec notamment dans le collimateur Apple.

Même en profitant des déconvenues enregistrées par Huawei en raison des sanctions américaines, Xiaomi doit tout de même conjuguer avec la forte concurrence d'autres marques locales que son Vivo, Oppo et Honor.

Après la performance d'Apple en Chine

Pour la concurrence dans le domaine des smartphones haut de gamme, Lei Jun n'hésite pas à parler de " guerre de vie ou de mort. " Il rappelle par ailleurs une nouvelle fois que le groupe va augmenter ses dépenses de recherche et développement pour atteindre 100 milliards de yuans d'ici 2026.

D'après Counterpoint Research et pour le quatrième trimestre 2021, Apple a réussi l'exploit grâce à l'iPhone 13 de redevenir la marque numéro 1 en Chine. Un titre qui avait été perdu il y a déjà six ans.

En Chine, Xiaomi compte plus de 10 000 boutiques physiques et devrait y ouvrir 20 000 boutiques supplémentaires au cours des trois prochaines années. Cela fait aussi partie de la stratégie pour concurrencer Apple.