Xiaomi atteint 100 milliards de dollars de valorisation boursière

Xiaomi poursuit son chemin dans le top des plus gros vendeurs de smartphones au monde et la marque a enregistré un nouveau record.

Tout est au beau fixe pour Xiaomi : le constructeur chinois affiche une santé de fer et poursuit sa progression parmi les plus grands fabricants de smartphones et d'électronique dans le monde.

La marque a ainsi réalisé un nouveau record la semaine dernière en dépassant les 100 milliards de dollars de valorisation à la bourse de Hong-Kong. La semaine dernière a été particulièrement importante pour Xiaomi qui a ainsi vu son cours en bourse progresser pour s'aligner sur celui de ses ventes.

La marque a écoulé 46,6 millions de smartphones au troisième trimestre lui permettant de s'inscrire dans les Top 3 des plus gros vendeurs de terminaux mobiles devant Apple. Sur l'année, le cours de l'action de Xiaomi a évolué à la hausse, passant de 10,90 $ HK à 32,45$ HK au 24 décembre.

Le succès de Xiaomi se trouve dans la qualité de ses smartphones ainsi que dans la diversification de son offre et notamment via sa marque Redmi qui propose des terminaux plus accessibles.