Xiaomi : 10% de capacité batterie en plus sans changer le volume

A défaut de pouvoir améliorer franchement les fondamentaux des batteries Li-Ion, les fabricants de smartphones ont soit utilisé des batteries de grande capacité (jusqu'à 12 000 mAh dans des smartphones outdoor) mais qui alourdissent les appareils soit amélioré les techniques de charge rapide, désormais à plus de 100W chez certains.

Le fabricant chinois Xiaomi affirme pourtant avoir fait des progrès en matière de densité énergétique lui permettant d'améliorer de 10% la capacité de stockage d'énergie à volume égal (ou inversement de réduire le volume de la batterie tout en conservant la même capacité), ce qui permettrait d'ajouter environ 1h30 d'autonomie.

Sachant les contraintes extrêmes d'encombrement et de faible volume disponible dans les smartphones pour préserver leur finesse, la nouvelle batterie permettra d'embarquer de nouveaux composants ou de les disposer plus efficacement dans l'espace interne des appareils mobiles.

Xiaomi n'indique pas si ce nouveau type de batterie chauffera beaucoup plus que les versions traditionnelles en emmagasinant un peu plus d'énergie. Cette nouveauté ne devrait pas être présente au sein de l'imminente série Xiaomi 12 puisque la production de masse n'est pas prévue avant le second semestre 2022.