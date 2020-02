Black Shark 3 : double batterie, connectique au dos et charge rapide 65W

Le smartphone Black Shark 3 est proche de l'officialisation et proposera une fiche technique relevée, avec un SoC Snapdragon 865 et jusqu'à 16 Go de RAM. Il devrait aussi participer à la course à la puissance de charge pour sa - ou plutôt ses - batterie.

Après les charges à plus de 40W de 2019, le début d'année 2020 monte encore d'un cran avec des propositions à 55W, 60W...et même 65W pour le futur smartphone gaming.

Des teasers diffusés sur les réseaux sociaux chinois confirment cette charge surpuissante qui nécessitera un connecteur magnétique spécial au dos de l'appareil mobile, censé également améliorer l'ergonomie pour le jeu lorsque le smartphone est en charge.

Le Black Shark 3 disposera par ailleurs de deux batteries placées de chaque côté de la carte mère avec une capacité globale de 4720 mAh et une possibilité de recharge à 60% en 15 minutes seulement.

On peut toujours se demander si les batteries tiendront le choc dans le temps de tels stress de charge, ce qui a réfréné l'usage de trop fortes puissances de charge sur d'autres smartphones, mais Lei Jun, co-fondateur de Xiaomi, assure que le nombre de cycles de charge a été optimisé pour garantir sa durée de vie.

Le smartphone aura aussi droit à de vrais boutons mécaniques sur la tranche droite plutôt que des zones sensitives avec une possible gestion des appuis courts ou longs.

Le Black Shark 3 devrait aussi être l'occasion de mettre en valeur un partenariat avec Tencent, grand éditeur de jeux mobiles, ce qui devrait donner lieu à des fonctoins et contenus spécifiques.

Le nouveau smartphone devrait être annoncé le 3 mars en Chine avec un tarif sans doute conséquent, à la hauteur de ses caractéristiques relevées.