Séduisant et inaccessible : Xiaomi dévoile son Book Air 13

C'est en Chine que Xiaomi vient de présenter son nouvel ultraportable : le Book Air 13. Très inspiré du MacBook Air, il s'agit d'un PC portable très soigné proposé dans une configuration ultra fine et qui ne manque pas d'arguments pour séduire.

Un ultracompact à la configuration premium

Le Xiaomi Book Air 13 se présente comme un PC portable haut de gamme : son écran tactile de 13,3 pouces profite de la technologie OLED et propose une définition de 2880x1800 pixels avec certification Dolby Vision. Les bordures sont réduites au strict minimum de part et d'autre de l'écran qui peut se rabattre quasiment à 180 degrés. La dalle propose un taux de rafraichissement de 60 Hz et un ratio de 16:10.

Le tout est inscrit dans un châssis en aluminium pour seulement 1,2 Kg sur la balance et 12 mm d'épaisseur une fois l'appareil refermé.

En interne, on trouve une configuration sur base de processeur Intel Core i7 de 12e génération associée à 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage. La batterie revendique 58,3Wh et compatible recharge rapide 65W.

La connectique se veut complète avec des ports Thunderbolt 4, Jack 3,5mm mais également Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. on y trouve également un lecteur d'empreintes dans le bouton d'alimentation pour accéder aux fonctionnalités d'identification Windows Hello.

La France à nouveau oubliée

Le Xiaomi Book Air 13 est livré sous Windows 11 et annoncé au prix de 4999 yuans, soit environ 700€ hors taxes. Malheureusement, les PC portables de Xiaomi n'ont jamais été officiellement commercialisés en France à la différence de ceux de Huawei ou Honor par exemple. Difficile de savoir si ce Book Air 13 fera une exception.