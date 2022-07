Xiaomi Book Pro : les PC portables 14 et 16 pouces OLED et Alder Lake

Xiaomi renouvelle sa gamme Xiaomi Book Pro avec deux modèles 14 et 16 pouces dotés d'un affichage OLED et de processeurs de dernière génération, avec possibilité d'ajouter un GPU dédié Nvidia.

A côté des smartphones Xiaomi 12S et du bracelet Smart Band 7 Pro, le fabricant chinois a dévoilé deux nouveaux PC portables Xiaomi Book Pro plutôt bien dotés tant pour l'affichage que pour les composants internes.

Deux modèles sont prévus, en 14 et 16 pouces, avec un écran OLED tactile en résolution 2,8K pour le premier et 4K pour le second et le support à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3 ainsi que du Dolby Vision, pour une luminosité maximale de 600 nits.

Les machines pourront profiter de processeurs Intel Core 12ème génération Alder Lake avec notamment le choix d'un Intel Core i5-1240P ou d'un Intel Core i7-1260P, avec le choix d'une carte graphique Nvidia GeForce MX550 ou bien d'une GeForce RTX 2050 mobile, le tout avec 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage SSD PCIe Gen 4.

Certifiés Intel Evo

Dotés de châssis aluminium avec découpe CNC et certifiés Intel Evo, ce qui les place dans la catégorie des ultraportables premium, les Xiaomi Book Pro 2022 pèsent entre 1,4 et 1,5 Kg et promettent 10 à 12 heures d'autonomie selon les configurations, avec charge rapide de la batterie.

Côté connectique, on pourra compter sur du Thunderbolt 4 et des ports USB-C USB 3.2 Gen2. Les prix chinois ont été dévoilés pour certaines configurations :

Xiaomi Book Pro 16

Intel Core i5-1240P avec iGPU : 6499 yuans (930 € environ)

(930 € environ) Intel Core i5-1240P avec RTX 2050 : 8499 yuans (1220 € environ)

Xiaomi Book Pro 14