Xiaomi Book S : le PC portable 2 en 1 ARM s'invite en France

Le fabricant Xiaomi a déjà une expérience des PC portables mais il s'attaque ici au segment particulier des PC portables 2 en 1 avec SoC ARM offrant une belle autonomie et de puissantes connectivités sans fil.

Le Xiaomi Book S propose donc un format compact (8,95 mm pour 720 g) avec clavier détachable, béquille derrière l'écran et affichage 12,4 pouces, ce qui permettra de l'utiliser aussi comme une tablette tactile.

Il profite d'une dalle LCD en résolution 2560 x 1600 pixels avec luminosité maxi de 500 nits et support à 100% de l'espace colorimétrique sRGB. La dalle est tactile et pourra fonctionner avec un stylet.

Du Snapdragon 8cx Gen 2 à bord

Pour l'animer, Xiaomi fait le choix d'un SoC Snapdragon 8cx Gen 2 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage qui veut offrir un bon équilibre entre performances et consommation d'énergie, tout en proposant de multiples connectivités sans fil (WiFi 5, Bluetooth 5.1), mais aussi une prise casque, un port USB-C et un logement pour carte mémoire. Le fabricant ne fait pas état d'une connectivité cellulaire.

L'autonomie annoncée est de 13,4 heures et la machine peut profiter du chargeur 65W GaN (qui assure un format compact) pour de la charge rapide.

Ce n'est pas la dernière puce disponible (le SoC Snapdragon 8cx Gen 3 a été annoncé en décembre) mais cela permet sans doute de jouer sur un facteur sensible pour ce type de produit : le prix.

On pourra également compter sur un double haut-parleur 2W et des capteurs photo 13 megapixels à l'arrière et 5 megapixels à l'avant pour la visioconférence. A bord, c'est bien sûr Windows 11 en version ARM qui est proposé.

Le PC portable ARM 2 en 1 Xiaomi Book S sera disponible à partir du 30 juin 2022 au prix de 699,99 € (sans dock clavier), alors que ce type de produit se situe habituellement au-delà de 1000 €.