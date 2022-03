Les Xiaomi Buds 3T Pro avec son premium

Avec réduction de bruit active, son LHDC 4.0 et technologie Dimensional Audio, Xiaomi présente des écouteurs sans fil Xiaomi Buds 3T Pro.

Dans le cadre du lancement mondial de sa série de smartphones Xiaomi 12, la marque chinoise a également présenté des écouteurs sans fil Xiaomi Buds 3T Pro avec notamment la promesse d'un son immersif. Ils sont introduits comme les écouteurs TWS les plus avancés à ce jour de Xiaomi.

Au format intra-auriculaire avec tige et certifiés IP55 pour une protection contre les éclaboussures, les Xiaomi Buds 3T Pro se connectent en Bluetooth 5.2. Il sont équipés d'un driver dynamique de 10 mm avec diaphragme en carbone, bobine CCAW (noyau en aluminium et revêtement extérieur en cuivre) et double aimant.

Sur la partie logicielle, le codec audio LHDC 4.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec) est présent pour profiter de la HD 24 bit / 96 kHz et Xiaomi souligne un taux de distorsion harmonique (Total Harmonic Distortion) inférieur à 0,08 % pour une restitution fidèle du signal original.

Les Xiaomi Buds 3T Pro disposent d'une réduction de bruit active allant jusqu'à 40 dB. Elle est avec trois modes (Léger, Équilibré et Profond) et adaptative pour permettre de passer automatiquement d'un mode à l'autre en fonction de l'environnement où se trouve l'utilisateur. Un mode de transparence est aussi de la partie.

Audio spatial ou… Dimensional Audio

Avec ses écouteurs TWS, Xiaomi ne parle par ailleurs pas d'audio spatial, mais c'est tout comme avec une technologie Dimensional Audio et en mettant en avant un son immersif provenant de toutes les directions, le suivi des mouvements de la tête.

Un bémol est que cela sera toutefois réservé en association avec certains appareils Xiaomi et Redmi.

L'autonomie des écouteurs sans fil Xiaomi Buds 3T Pro est de jusqu'à 6 heures de lecture avec une seule charge (sans réduction de bruit active), et jusqu'à 24 heures avec le boîtier de charge (qui supporte la charge sans fil). Ils sont annoncés au prix de 199 $.