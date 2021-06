Xiaomi et charge rapide 200W : gare à la dégradation de la batterie

Les systèmes de charge des smartphones gagnent en puissance et donc en rapidité mais la dégradation de la batterie s'accélère aussi.

La charge rapide à plus de 50W est devenue presque courante pour les smartphones haut de gamme et les capacités sont en train de grimper (au moins techniquement) jusqu'à plus de 100W.

Récemment, le groupe Xiaomi a fait la démonstration d'une charge filaire à 200W sur un Xiaomi Mi 11 Pro modifié permettant une charge complète en 8 minutes seulement et d'une charge sans fil 120W chargeant la batterie complètement en 15 minutes.

Ces fonctionnalités ont l'avantage d'assurer l'autonomie du smartphone sans passer par une augmentation importante de la capacité de la batterie, de manière à conserver des appareils fins.

Mais ces techniques de technique de charge très rapides imposent un stress particulièrement fort sur la batterie qui risque de se dégrader plus rapidement. Interrogé sur le sujet, Xiaomi a indiqué qu'au bout de 800 cycles de charges / décharges, la capacité restait au-delà de 80%, ce qui représente environ deux ans de fonctionnement.

Android Authority note qu'un autre fabricant chinois, Oppo, avait donné pour indication 80% de capacité pour 800 cycles à 125W et 91% après 800 cycles à 65W. Les charges rapides de 50 à 65W resteraient donc pour le moment le meilleur moyen de s'assurer du maintien de la capacité de la batterie sur une durée longue, en attendant de trouver des solutions pour limiter la dégradation à plus haute puissante (comme les batteries en plusieurs cellules, avec une puissance moindre distribuée à chacune).

C'est sans doute aussi la raison pour laquelle les charges les plus puissantes font l'objet de démonstrations régulières mais sont encore assez rarement intégrées, hors produits d'exception.