Xiaomi : un chargeur filaire 120W dans la nature

Si la charge rapide filaire grimpe au fil des générations, Xiaomi ne propose pas encore de charge 100W et plus, malgré les démonstrations techniques. Cela pourrait changer bientôt.

Pendant que les batteries augmentent doucement en capacité, c'est la charge filaire rapide qui fait l'objet d'enjeux techniques et marketing, les fabricants proposant désormais régulièrement des charges de 30 à 40W pour leurs smartphones, premium ou milieu de gamme, et grimpant jusqu'à 65W sur certains modèles.

Il est déjà question de charge filaire encore plus élevée et Xiaomi avait fait la démonstration d'une charge 100W, sans cependant encore la commercialiser. Ce pourrait être fait cette année mais il reste des obstacles techniques à résoudre, et notamment en regard de la durée de vie de la batterie soumise à un important stress de charge qui la dégrade plus vite.

La démonstration d'une charge 100W assurant 100% d'autonomie pour une batterie de 4000 mAh en 17 minutes seulement est donc alléchante mais risque de raccourcir la durée de vie.

Malgré tout, Xiaomi pourrait lancer un premier smartphone avec charge 100W avant la fin de l'année. Comme pour préparer cette innovation, une vidéo circule sur les réseaux sociaux chinois montrant un chargeur Xiaomi capable d'atteindre une puissance de charge de...120W !

Avec une combinaison 20V / 6A (mais aussi 20V / 5A en 100W et 11V / 6A pour du 66W), le mode Super Charge Turbo de Xiaomi promet déjà de dépoter...