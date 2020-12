Xiaomi confirme une présentation du Mi 11 le 28 décembre

Comme toujours, Xiaomi prévoit une annonce en deux temps avec son prochain smartphone haut de gamme, le Mi 11. On devrait ainsi assister à une officialisation en Chine le 28 décembre et une autre présentation pour le marché international quelques semaines plus tard.

Les Mi 11 et Mi 11 Pro sont attendus avec un SoC Snapdragon 888 gravé en 5 nm. Ils devraient proposer des écrans AMOLED QHD+ en 120 Hz et un nouveau bloc photo misant sur un capteur 108 megapixels. On sait également que les deux appareils seront dotés de batteries de 4780 et 4970 mAh.