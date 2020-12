Xiaomi Mi 11 sous Snapdragon 888 : caractéristiques et images supposées

Maintenant que le SoC Snapdragon 888 est dévoilé, les fabricants préparent les annonces de leurs smartphones de référence dans les semaines et mois à venir. Le Xiaomi Mi 11 semble commencer à se montrer officieusement.

Durant son événement annuel Snapdragon Tech Summit, cette année virtuellement à Hawaï, le groupe Qualcomm a présenté son SoC haut de gamme Snapdragon 888 doté de coeurs ARM Cortex-X1 et A78, d'un puissant ISP pour de nouvelles capacités photo et d'une grosse capacité de traitement en intelligence artificielle.

Durant la première keynote, Lei Jun, dirigeant de Xiaomi, a confirmé la présence du nouveau SoC dans sa prochaine série Xiaomi Mi 11 qui sera l'une des premières à en profiter sur le marché.

En attendant une annonce officielle, les détails commencent à s'accumuler sur le Web, détaillant un peu les caractéristiques et dévoilant une partie du design supposé.

Les deux modèles Xiaomi Mi 11 et Xiaomi Mi 11 Pro devraient profiter d'affichages AMOLED avec résolution passant au QHD+ au lieu de l'habituel FHD+, et offrant un rafraîchissement de 120 Hz, en passe de devenir standard sur les smartphones premium.

On trouverait aussi à l'avant un capteur photo de 20 megapixels. Les premières indications plaident pour une batterie 4780 mAh avec charge filaire 50W / sans fil 30W pour le Xiaomi Mi 11 et une batterie 4500 mAh avec charge filaire 120W / sans fil 80W pour le Mi 11 Pro, à confirmer.

Le SoC Snapdragon 888 s'accompagnera de RAM LPDDR5 et de stockage UFS 3.1. Pour la partie photo, les rumeurs évoquent pour le moment un triple capteur photo à l'arrière, distinct selon la variante :

Xiaomi Mi 11 : 108 + 13 (ultra grand angle) + 5 (macro) megapixels

Xiaomi Mi 11 Pro : 48 + 20 (ultra grand angle) + 12 (téléobjectif) megapixels

Côté tarifs, le Xiaomi Mi 11 avec 8 Go RAM / 128 Go stockage serait compris entre 3999 et 4499 yuans (440 à 560 €) tandis que le Xiaomi Mi 11 Pro avec la même configuration irait de 5299 à 5499 yuans (670 à 690 €).

Le leaker Ice Universe indique de son côté que le Xiaomi Mi 11 sera officialisé dès fin décembre 2020 et disposera d'un affichage incurvé sur les quatre tranches.