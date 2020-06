Xiaomi Redmi 9 : le smartphone d'entrée de gamme avec Helio G80 et 4 capteurs photo

Si la série Redmi Note est un puissant moteur pour les ventes de Xiaomi sur le milieu de gamme, le nouveau Redmi 9 renouvelle la présence du fabricant sur l'entrée de gamme, avec toujours la même idée de proposer un excellent rapport qualité / prix.

Cela passe par un grand affichage 6,53 pouces FHD+ avec encoche en goutte d'eau intégrant un capteur photo avant de 8 megapixels et un ratio de 19,5:9, le tout avec une dalle LCD.

Nouveauté cette année, on trouve sur ce modèle un SoC Helio G80 octocore avec 3 ou 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible par carte microSD. Il quitte ainsi l'univers des Snapdragon de Qualcomm pour celui de MediaTek.

Le Redmi 9 s'offre aussi un quadruple capteur photo avec une configuration 18 + 8 + 5 + 2 megapixels qui comprend un ultra grand angle et un capteur macro, ainsi qu'un module de capture des données de profondeur.

Le smartphone propose ainsi une expérience de photo mobile assez complète et diversifiée pour sa catégorie. Et pour ne rien gâcher, on trouvera une grande batterie de 5020 mAh pouvant supporter une charge 18W (mais avec un chargeur 10W inclus).

Le Redmi 9 peut déjà être commandé chez Gearbest dans ses deux configurations en version globale (français ok) à un tarif plus bas que les prix de référence : à seulement 126 € (!) pour la version 32 Go et à 153 € pour la version 64 Go avec la livraison gratuite vers la France.