Xiaomi pour la première fois dans le Top 3 mondial des fabricants de smartphones

Après les perturbations du deuxième trimestre causées par le confinement et qui avaient amené Huawei à prendre la première place mondiale devant Samsung, le troisième trimestre reprend une allure plus habituelle avec le groupe coréen en tête et le géant chinois revenu en deuxième place, à l'issue d'une grosse chute de plus de 20% de ses ventes par rapport à l'an dernier.

Les mesures restrictives donnent désormais pleinement leur effet et le marché chinois, où Huawei subit aussi la concurrence locale, ne suffit plus à compenser la baisse du volume.

Avec 52 millions de smartphones écoulés, Huawei ne fait plus le poids face aux 80 millions d'unités vendues par Samsung, en progression de 3% sur un an. Ce qui change en revanche, c'est l'occupant de la troisième position mondiale.

Là où on attendait d'habitude Apple, c'est Xiaomi qui parvient à faire la différence au troisième trimestre avec 46,5 millions de smartphones écoulés, contre 41,6 millions d'iPhone pour la firme californienne.

Xiaomi en forte hausse, Apple sans les premières ventes de l'iPhone 12

Xiaomi entre ainsi pour la première fois dans le Top 3 mondial grâce à une poussée magistrale de ses ventes de 42% sur un an quand, dans le même temps, Apple voit ses ventes reculer de 10%.

Il faut dire que le troisième trimestre n'est généralement pas favorable à Apple, les ventes se tassant dans l'attente des nouveaux modèles lancés à la rentrée.

En commercialisant ses nouveaux modèles en octobre, la firme ne peut pas compter cette année sur les premières ventes de l'iPhone 12 pour étoffer son volume.

Fermant la marche du Top 5 mondial, c'est un autre fabricant chinois qui se distingue. La marque Vivo reste solide avec un volume de 31 millions de smartphones écoulés grâce à une solide présence en Chine et en Inde.