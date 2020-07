Xiaomi Gauguin Pro : bientôt un nouveau smartphone avec capteur 108 megapixels

Dans la course aux megapixels sur smartphone, le groupe Xiaomi a pris de l'avance en étant le premier à proposer un smartphone avec module photo principal de 108 megapixels.

Le Xiaomi Mi CC9 Pro (en Chine) / Mi Note 10 (ailleurs) est le premier à en être doté et, s'il n'est pas exempt de défauts, peu de smartphones sont venus le concurrencer sur ce terrain.

Après avoir proposé le capteur Samsung Isocell Bright HMX sur sa gamme Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro, le fabricant aurait un autre smartphone en préparation avec ce capteur 108 megapixels à bord.

Le site XDA Developers a repéré l'existence de smartphones Xiaomi Gauguin et Xiaomi Gauguin Pro, le premier étant attendu avec un module 64 megapixels et le second avec un capteur 108 megapixels.

Xiaomi Mi Note 10

Ces noms de code ont été retrouvés dans l'interface MIUI 12 et il est probable que les deux smartphones exploitent une fiche technique proche, à quelques détails près, dont celui de la configuration photo.

Ils seront sans doute d'abord annoncés en Inde et en Chine avant de connaître une carrière internationale (et avec de possibles variations dans la fiche technique) et certains indices laissent à penser qu'ils embarqueront un SoC Snapdragon de Qualcomm. Mais c'est à peu près tout ce que l'on sait d'eux.