Xiaomi met directement à jour les pilotes du GPU du Snapdragon 865

Lors de la présentation du SoC Snapdragon 865 en décembre dernier, Qualcomm a annoncé une fonctionnalité spécifique qui permet de mettre à jour les pilotes du GPU directement, sans avoir à passer par les mises à jour d'Android.

Ce mode GPU Driver Update doit permettre de pouvoir mettre à jour plus rapidement la partie graphique et de diffuser les mises à jour via les portails de téléchargement, sans attendre les certifications des opérateurs mais en nécessitant tout de même une validation de sécurité de Google, comme pour les applications.

Credit : XDA Developers

Cette façon de faire peut aider à corriger plus vite les bugs d'affichage et crashs de jeux mobiles, voire à apporter de nouvelles fonctionnalités selon un rythme plus rapide que les mises à jour classiques d'Android.

Le fabricant Xiaomi vient de proposer une telle mise à jour des pilotes du GPU du SoC Snapdragon 865 pour ses smartphones, indique le site XDA Developers. Elle a été diffusée sur son portail d'applications en Chine mais n'est pas encore présente sur le portail Google Play Store.

Cette mise à jour vise le GPU Adreno 650 de plusieurs smartphones récents : Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro et Redmi K30 Pro, et apporte des optimisations pour certains jeux comme PUBG Mobile et Fortnite mais aussi des mises à jour pour OpenGL ES et Vulkan.