Bon plan : le vélo électrique Xiaomi Himo C26 à prix réduit avec 60 km d'autonomie en électrique pur !

Après le Himo C20, électrique et pliable, c'est le Himo C26 qui fait son apparition et promet entre 60 et 100 km d'autonomie en électrique pur ou mode Endurance.

Au-delà du vélo électrique et pliable Himo C20 que nous avons testé, c'est un nouveau modèle qui fait son apparition avec le Himo C26 lui aussi équipé d'un moteur 250 Watts permettant une vitesse maxi de 25 km/h.

Doté de pneus 26 pouces et de trois vitesses, il offre grâce à sa batterie de 10 Ah une autonomie de 60 km en électrique pur et jusqu'à 100 kilomètres en mode endurance et en conditions idéales.

Le vélo Himo C26 dispose d'une suspension dans la fourche avant, d'un dérailleur Shimano et de freins à disque à l'avant et à l'arrière. Un peu plus costaud que le C20 avec un poids de 25 Kg, il pourra supporter jusqu'à 100 Kg et affiche les informations de la batterie et des trajets depuis l'écran intégré sur le guidon.

Non pliable, contrairement au C20, l'appareil sera donc plus encombrant mais il s'agit ici d'un vrai design de vélo et non pas d'un format compact destiné à prendre le moins de place possible.

On peut déjà trouver le vélo électrique Himo C26 sur la plate-forme Gearbest au prix de 1083 € avec livraison gratuite vers la France via la Ligne prioritaire.



D'autres trottinettes et vélos électriques sont également en promotion comme le HIMO C20 que nous avons testé et qui présente un excellent rapport qualité vs prix :

Pour rappel, quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Et pour rappel, consultez notre bon plan concernant les montres connectées Huawei Watch GT, Active et Elegant à partir de 99€, mais aussi Amazfit,... ou encore notre MEGA bon plan regroupant toutes les promotions des smartphones Apple, Samsung, OnePlus, Honor, Huawei, Xiaomi et Redmi... avec les dernières offres disponibles à des prix canons comme par exemple le OnePlus 7 à 360€ (-41%), Galaxy Note10 à 656 € au lieu de 959 €, le Redmi 8 à 93€ (-45%), le Xiaomi Mi 9 Lite à 207 € (-37%) ou encore le Mi Note 10 à 451 € (-18%).