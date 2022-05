L'Inde saisit 55,5 milliards de roupies sur les comptes de Xiaomi

En charge du respect de l'application de la législation et de la lutte contre la criminalité financière en Inde, le Directorate of Enforcement a annoncé la saisie de 55,5 milliards de roupies sur les comptes bancaires de la branche indienne du fabricant chinois Xiaomi. Une somme qui correspond à l'équivalent de près 684 millions d'euros.

Après une enquête lancée en février dernier, l'Inde accuse Xiaomi India d'avoir effectué des versements illégaux à des entités basées à l'étranger en les faisant passer pour des paiements de royalties (ou redevances).

L'agence indienne souligne des sommes énormes (PDF). Elle précise que Xiaomi a débuté ses activités en Inde en 2014 et a commencé à envoyer des fonds à partir de 2015.

Xiaomi dément et évoque un malentendu

Xiaomi India conteste les accusations et assure que toutes ses opérations sont " fermement conformes aux lois et réglementations locales. " Dans un communiqué, la filiale indienne de Xiaomi indique que ses paiements de royalties concernaient " les technologies sous licence et les droits de propriété intellectuelle utilisés dans nos produits en version indienne. "

" Il s'agit d'un accord commercial légitime pour Xiaomi India de faire de tels paiements de royalties. […] Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales pour clarifier tout malentendu. "

D'après Counterpoint Research, la part de marché de Xiaomi en Inde était de 24 % en 2021 sur le segment des smartphones (en incluant la marque Poco) avec une position de leader.