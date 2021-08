Xiaomi leader mondial des ventes de smartphones sur le mois de juin

Le groupe Xiaomi est l'un des principaux bénéficiaires du vide laissé par Huawei et grimpe les échelons du Top 5 mondial des fabricants de smartphones...jusqu'à se retrouver à sa tête.

Si la firme chinoise est actuellement numéro deux mondial, elle est parvenue à surpasser les ventes du leader Samsung durant le mois de juin 2021 à la faveur de ventes améliorées de 26% par rapport au mois précédent.

Sur le mois de juin, Xiaomi s'offre une part de marché mondiale de 17,1%, contre 15,7% pour Samsung et 14,3% pour Apple, selon les données de Counterpoint Research.

Leader sur un seul mois, cela ne suffit pas pour en faire le nouveau champion des smartphones et il faudra encore confirmer cette position sur les prochains mois mais Xiaomi est désormais bien placé pour contester le leadership à Samsung.

Les analystes expliquent toutefois que la crise sanitaire liée à la Covid-19 au Vietnam a perturbé les lignes de production du géant coréen durant le mois de juin, réduisant le volume de smartphones prévus.

Xiaomi, menace inexorable pour Samsung

Il n'empêche que la menace est bien réelle. Xiaomi est déjà leader sur le marché des smartphones en Europe au deuxième trimestre et Samsung semble avoir eu du mal à bien vendre ses smartphones Galaxy S21.

Le géant coréen ne sera pas non plus en mesure de proposer un modèle Galaxy Note sur le second semestre et devra faire reposer sa stratégie premium sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 qui ne seront pas vendus en grands volumes et sur un Galaxy S21 FE qui n'arrivera que tardivement.

Le gros du volume devra reposer sur le milieu de gamme Galaxy A qui sont efficaces mais offrent moins de visibilité et d'éclat par rapport au premium.

Le contexte est donc idéal pour tenter une escalade vers la première place du podium pour Xiaomi qui a encore de nombreux smartphones à lancer dans tous les segments, à commencer par un Mi Mix 4 qui s'annonce riche en innovations.

