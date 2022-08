XIAOMI est de retour avec les offres de la semaine des membres Xiaomi sur mi.com !

Du 19 au 31 août 2022, Xiaomi lance l'événement "C'est la rentrée chez Xiaomi" avec de belles promotions sur son site qui propose un lot de 4 coupons et des offres de remboursement. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur le site mi.com.

Voici les quatre réductions automatiques valables sur le site :

- 20€ dès 160€ d'achat

- 30€ dès 260€ d'achat

- 40€ dès 360€ d'achat

- 60€ dès 460€ d'achat



Prenons par exemple le smartphone Xiaomi 12X qui profite d'une belle réduction sur mi.com.

Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,28" avec une définition de 2400 x 1080, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Dans le haut de l'écran, un capteur de 32 MP intègre la dalle. Le mobile est propulsé par le SoC Snapdragon 870 avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Du côté de la photo, le Xiaomi 12X bénéficie d’une triple caméra de 50,13 et 5 mégapixels. Il profite également de la technologie WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Enfin, la batterie de 4500 mAh est accompagnée d’un chargeur rapide de 67W.

Sur mi.com, le smartphone Xiaomi 12X est au prix de 640 € au lieu de 800 € avec 60 € de réduction immédiate et une ODR de 100 €.



Voici d'autres bons plans que vous pouvez trouver sur le site de mi.com :

Smartphone

Écran PC

⁣Maison

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra à 459 € avec le code AOUT100





Divers

Pack



