Xiaomi annonce un Mi 10 5G moins cher en France

Un nouveau Xiaomi Mi 10 arrive prochainement en France avec la particularité d'être compatible 5G et de se vouloir financièrement plus accessible.

Xiaomi avait étonné, voire choqué lors de la présentation du Mi 10 avec des déclinaisons dépassant allegrement les 1000 euros, et des prix globalement très éloignés des précédents modèles qui restaient plutôt accessibles comparés à la concurrence.

La série #Mi10 s'agrandit en septembre !

Un nouveau smartphone 5G équipé du tout nouveau Qualcomm® Snapdragon™ 7-series 5G arrive à seulement 2XX€.

Profitez bientôt d'un smartphone 5G à prix vraiment accessible. pic.twitter.com/DEeFQVripy — Xiaomi France (@XiaomiFrance) September 1, 2020

De fait, la marque a quelque peu été critiquée pour cette politique tarifaire, d'autant que, contrairement à Huawei ou d'autres marques, Xiaomi se présente davantage comme un assembleur qu'un véritable créateur de matériel ou développeur de technologies mobiles.

Pour ne pas oublier les utilisateurs les moins fortunés ou ceux qui ne sont pas prêts à débourser 1000 euros dans un smartphone Xiaomi, la marque revient avec une énième déclinaison de son Mi 10 à la fois compatible avec le réseau 5G et proposé sous la barre des 300 euros.

Le compte Twitter France de Xiaomi indique ainsi la variante qui sera équipée d'un SoC Snapdragon 768G. Il pourrait venir concurrencer le OnePlus Nord et le Google Pixel 4a en se voulant ainsi mieux équipé et moins cher que ses concurrents en milieu de gamme. Reste à savoir quand le smartphone sera officialisé et quel sera son nom puisque le Mi 10 Lite existe déjà.