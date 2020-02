Xiaomi Mi 10 : une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 50W

Après une série Xiaomi Mi 9 qui a connu toute une série de déclinaisons en 2019, le fabricant chinois s'apprête à lever le voile sur sa nouvelle gamme Xiaomi Mi 10 qui sera présentée en amont du salon MWC 2020 de Barcelone (si ce dernier survit au coronavirus).

Selon une stratégie désormais rodée, la marque diffuse à l'avance une partie des caractéristiques de ses nouveaux smartphones de référence. On sait déjà qu'ils profiteront d'un affichage s'incurvant sur les tranches, avec un trou dans l'écran pour le capteur photo avant mais aussi un rafraîchissement d'écran 90 Hz.

La dalle de 6,67 pouces sera de type AMOLED avec un calibrage avancé de la colorimétrie et un échantillonnage de 180 Hz qui promet une faible latence et une réactivité optimisée.

Mais ce n'est pas tout puisque Xiaomi confirme la présence d'une batterie 4500 mAh et une puissante charge rapide de 50W. A ceci s'ajoutera une charge sans fil de 30W, plus rapide que les charges filaires de certains smartphones premium concurrents, avec une charge sans fil inversée de 10W pour recharger des accessoires.

Le fabricant aurait pu proposer une charge rapide encore plus puissante mais cela aurait imposé d'utiliser une batterie de plus grande capacité et d'épaissir le smartphone pour tenir compte de la dégradation générée par une telle puissance.

C'est le Xiaomi Mi 10 Pro qui devrait proposer une capacité de batterie plus importante et d'une charge rapide 66W pour alimenter le SoC Snapdragon 865 attendu sur les modèles.

