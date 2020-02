Bon plan : les Xiaomi Mi Note 10 à -20% (France) et Mi Note 10 Pro à -22% (APN 108 megapixels)

En attendant la présentation officielle des Xiaomi Mi 10 / 10 Pro le 13 février prochain de façon totalement en ligne afin d'éviter toute psychose liée au coronavirus, découvrez la promotion du jour concernant notamment le Xiaomi Mi Note 10 affiché à -20% et expédié de France.

Pour rappel, le Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro que nous avons testé propose le tout nouveau capteur photo à 108 megapixels permettant d'obtenir des photos exceptionnelles avec sess cinq modules photo dédiés :

108 megapixels f/1,69

12 megapixels f/2 (zoom)

8 megapixels f/2 (zoom)

20 megapixels f/2,2 ultra grand angle

2 megapixels f/2,4 macro



Le Mi Note 10 / 10 Pro dispose d'un grand écran de 6,47 pouces FHD+ AMOLED incurvé, d'un SoC Snapdragon 730G orienté gaming avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage selon les versions.

Il dispose également d'un lecteur d’empreinte placé sous l’écran, et d'une confortable batterie de 5260 mAh permettant une autonomie de plusieurs jours de fonctionnement avec une charge rapide 30 Watts pour une charge complète en une heure à peine, le tout sous MIUI 11. Au niveau des bandes 4G, on retrouve les principales à savoir B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/38/40/41.

Les différences entre le Mi Note 10 et le Mi Note 10 Pro sont faibles à savoir la quantité de mémoire (6 Go vs 8 Go sur le Pro), la quantité de stockage (128 Go vs 256 Go) et enfin le nombre de lentilles du capteur photo principal qui passe de 7 à 8 sur le Pro conduisant à une légère amélioration de la qualité des photos.

Gearbest propose aujourd'hui une forte réduction sur ces modèles avec d'un côté le Xiaomi Mi Note 10 6 Go de RAM et 128 Go de stockage en 2 coloris (noir et vert) à seulement 441 € au lieu de 549,90 € prix officiel avec le code GBXMNT10214 et la livraison à 1 € depuis la France. Il s'agit bien entendu de la version internationale avec français inclus.



Et de l'autre côté, le Xiaomi Mi Note 10 Pro 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en 2 coloris (noir et vert) à seulement 506 € au lieu de 649,90 € prix officiel avec le code de réduction GBNT10PRO1 et la livraison gratuite vers la France (version internationale également).