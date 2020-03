Le Xiaomi Mi 10 Explorer Edition se dévoile en toute transparence

Xiaomi va prochainement lancer son Mi 10 dans sa version Explorer. Une édition devenue traditionnelle du flagship de la marque et qui propose un dos en verre transparent laissant voir les composants de ce dernier.

Sur les anciens modèles, Xiaomi jouait du trompe-l'oeil en proposant une vue simulée des composants de son téléphone. On pourrait ainsi y voir une fausse carte mère ainsi que le SoC Snapdragon sélectionné pour le modèle...

Sur le Mi 10 Explorer, Xiaomi n'aura pas recours à ce subterfuge et la vue sur les composants sera moins séduisante, mais plus réaliste. Les utilisateurs pourront donc voir à travers la coque en verre fumé et apercevoir la batterie et diverses antennes.

On remarque également la présence d'un énorme "XIAOMI" en blanc sur la coque... La version Explorer ne sortira malheureusement pas en Europe, mais devrait être accessible depuis les importateurs traditionnels comme Gearbest , TomTop... Concernant les Xiaomi MI 10 et Mi 10 Pro, ils seront officiellement disponibles à partir du 27 mars en France.