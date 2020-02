Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : les nouveaux smartphones de référence se dévoilent

Nouvelle année, nouvelle série de smartphones de référence chez Xiaomi avec la série Xiaomi Mi 10 composée de deux modèles : Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro. Le design général évolue légèrement avec un affichage qui s'étire désormais sur les tranches et un trou pour le capteur photo avant plutôt que l'encoche du Mi 9.

Les deux smartphones proposent un affichage 6,67 pouces FHD+ avec dalle AMOLED et rafraîchissement d'écran 90 Hz. On notera également un échantillonnage 180 Hz pour une plus grande réactivité de la dalle tactile et un lecteur d'empreinte logé sous l'écran.

La série Xiaomi Mi 10 fait appel à un SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 (et jusqu'à 16 Go de RAM pour le Mi 10 Pro) et 128 ou 256 Go de stockage (et jusqu'à 512 Go pour le Mi 10 Pro) en UFS 3.0.

Si les deux smartphones proposent un quadruple capteur photo permettant de l'enregistrement vidéo 8K, la configuration est différente selon les modèles :

Xiaomi Mi 10

108 megapixels (PDAF, OIS)

13 megapixels (ultra grand angle)

2 megapixels (macro)

2 megapixels (3D ToF)

Xiaomi Mi 10 Pro

108 megapixels (PDAF, OIS)

20 megapixels (ultra grand angle)

12 megapixels (téléobjectif zoom x2 optique)

8 megapixels (téléobjectif pour zoom optique x10)

Les caractéristiques de la batterie sont également différentes. Le Xiaomi Mi 10 propose une batterie de capacité 4780 mAh avec une charge rapide 30W et une charge sans fil 30W.

Le Xiaomi Mi 10 Pro dispose pour sa part d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 50W, charge sans fil 30W et charge sans fil inversée de 10W pour recharger de petits accessoires comme des écouteurs sans fil.

La série Xiaomi Mi 10 tourne sous Android 10 avec surcouche EMUI 11 et le fabricant a déjà annoncé les prix des différentes versions en Chine :

Xiaomi Mi 10 8 / 128 : 3999 yuans (526 € environ)

Xiaomi Mi 10 8 / 256 : 4299 yuans (565 € environ)

Xiaomi Mi 10 12 / 256 : 4699 yuans (618 € environ)

Xiaomi Mi 10 Pro 8 / 256 : 4999 yuans (658 € environ)

Xiaomi Mi 10 Pro 12 / 256 : 5499 yuans (724 € environ)

Xiaomi Mi 10 Pro 16 / 512 : (784 € environ)

Le fabricant devait lancer ses smartphones aux alentours du salon MWC 2020 de Barcelone mais, l'événement venant d'être annulé, le lancement international se fera à une date ultérieure, pas encore communiquée.



