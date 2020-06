Xiaomi Mi 10 Pro+ : le smartphone avec zoom x12 optique et écran 120 Hz ?

Un leaker chinois suggère que le smartphone Xiaomi avec zoom optique x12 sera le Mi 10 Pro+ et non un Mi CC10, complétant à distance la série Mi 10.

Le fabricant chinois Xiaomi a officialisé sa série Mi 10 fin mars en dévoilant deux modèles : les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Les deux sont bien équipés avec un capteur photo 108 megapixels et le second s'offre un zoom sans perte x10.

Depuis, il se murmure que le groupe va lancer un smartphone doté d'un zoom encore plus performant, capable d'atteindre x12 optique et jusqu'à x120 en numérique.

Xiaomi Mi 10 Pro

Difficile de savoir à partir des rumeurs s'il s'agit là d'un vrai zoom x12 optique ou plus vraisemblablement d'un zoom sans perte qui permettrait malgré tout d'aller plus loin que les autres modèles du marché.

Ce modèle pouvait être le successeur du Mi CC9, premier smartphone à opter pour un capteur 108 megapixels, mais le leaker chinois Digital Chat Station évoque sur les réseaux sociaux chinois un autre modèles : un Xiaomi Mi 10 Pro+ qui viendrait donc en complément de la série Mi 10.

Ce dernier serait lui aussi doté d'un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G associé et il proposerait en outre un affichage avec rafraîchissement de 120 Hz, alors que celui du Mi 10 Pro est limité à 90 Hz.

Il est également question d'une charge rapide 65W alors qu'elle est de 50W sur le Xiaomi Mi 10 Pro. Cette variante Mi 10 Pro+ existe-t-elle vraiment ? Difficile à dire.

Et n'oubliez pas de consulter les promotions sur les Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 10 et Mi Note 10 Lite.