Xiaomi Mi 10 Pro : la rupture de stock en 55 secondes chrono

Le Mi 10 Pro représente le smartphone du changement chez Xiaomi : mieux équipé, il est également beaucoup plus cher que les générations précédentes et rompt ainsi avec l'image de flagship killer. Pourtant le prix de l'appareil ne semble pas être un obstacle pour les clients puisque le terminal à peine lancé, la rupture de stock frappe.

Lancés en Chine, les Mi 10 et Mi 10 Pro sont déjà introuvables : 40 000 Mi 10 Pro ont ainsi trouvé preneur en seulement 55 secondes alors que le Mi 10 avait déjà enregistré plus d'un million de précommandes.

Pour l'instant, on ne sait pas quand Xiaomi compte déployer ses nouveaux terminaux en France, mais le succès pourrait être similaire. La marque gagne un peu plus d'influence dans l'hexagone chaque jour et elle avoue elle même volontiers que le marché français est un des plus intéressants d'Europe pour ses produits.