Bon plan : le Xiaomi Mi 10 à partir de 653 €, mais aussi Redmi Note 9S à 187€,...

Le bon plan du jour concerne le Xiaomi Mi 10 qui dispose d'un écran OLED de 6.67 pouces FHD+ en 90 Hz. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G X55 et de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5 selon les versions ainsi que jusqu'à 512 Go de stockage UFS 3.0.

Côté photographie, le Mi 10 est équipé d'un capteur de 108 mégapixels, couplé avec un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 Mpx et 3D Tof de 2 Mpx également.

Vous pourrez retrouver le smartphone Xiaomi Mi 10 dans sa version 128 Go en promotion chez Gearbest à 654 € avec la livraison gratuite.

Mais aussi dans sa version 256 Go à 700 €, toujours avec la livraison gratuite.

Enfin, ce n'est pas le seul smartphone en promotion chez Gearbest, en effet, vous pouvez également bénéficier du Redmi 9S à prix cassé :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans concernant le kit de sécurité Alfawise Z1 en promotion, mais aussi Xiaomi annonce ses RedmiBook 13, 14, 16 avec processeur AMD Ryzen, le RedmiBook 16 déjà disponible.