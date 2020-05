Xiaomi annonce ses RedmiBook 13, 14, 16 avec processeur AMD Ryzen, le RedmiBook 16 déjà disponible

Après des séries jusqu'à présent sous processeur Intel, la famille de PC portables RedmiBook de Xiaomi tente l'expérience des APU d'AMD et se met donc aux Ryzen 4000, nom de code Renoir, avec architecture Zen 2 gravée en 7 nm et partie graphique Vega, lancés en début d'année.

Trois nouveaux modèles sont donc annoncés : RedmiBook 13, 14 et 16, correspondant à leur diagonale d'écran respective, avec dalle LCD IPS. Tous offrent une résolution 1080p et une colorimétrie sRGB à 100%.

Le châssis est métallique et profite d'un design épuré, avec un ratio d'écran de 90,6% grâce à des bordures très fines. Cela permet aussi de maîtriser le poids, avec 1,2 Kg pour le RedmiBook 13 jusqu'à 1,8 Kg pour le RedmiBook 16.

Le RedmiBook 16 profite d'une batterie de 46 Wh dont Xiaomi affirme qu'elle permettra d'assurer jusqu'à 12 heures d'autonomie, tandis que les deux autres modèles disposent d'une capacité de 40 Wh. Grâce à leur chargeur rapide 65W, ils pourront être rapidement rechargés.

On trouvera encore des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5, deux ports USB-C, un port USB 3.1, un port USB 2.0, une connectique HDMI 1.4 et une prise casque.

Plusieurs APU Ryzen 4000 sont proposés, avec des configurations mémoire de 8 à 16 Go de RAM et 512 Go à 1 To de stockage SSD, avec des prix démarrant à 500 € environ pour le RedmiBook 13 jusqu'à 800 € environ pour le RedmiBook 16 sachant que seuls les prix en Chine sont connus, mais sans date de commercialisation encore en Europe.

Toutefois, signalons que le RedmiBook 16 est dès à présent disponible chez Gearbest avec plusieurs configurations possibles et une livraison gratuite :

AMD Ryzen 5 en 8 Go RAM / 512 Go SSD à 669 €

AMD Ryzen 5 en 16 Go RAM / 512 Go SSD à 702 €

AMD Ryzen 7 en 16 Go RAM / 512 Go SSD à 813 €

Comme indiqué dans notre test du RedmiBook 14 sous processeur Intel publié en novembre dernier, le clavier est en Qwerty mais de simples stickers suffisent à revenir en Azerty, et le système d'exploitation peut être basculé facilement en français en quelques minutes comme décrit ici.