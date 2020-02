Xiaomi Mi 10 : un refroidissement au graphène pour doper ses performances

Certains smartphones haut de gamme en profitent déjà : Xiaomi devrait intégrer un nouveau système de refroidissement au graphène dans les entrailles de son Mi 10.

La marque a évoqué un système de dissipation thermique tridimensionnel. Ce nouveau système pourrait permettre au smartphone d'opérer avec un overclocking constant sans surchauffer.

Le système en question occuperait l'intégralité de la surface du châssis et serait constitué de matériaux de pointe : Super VC, graphite et graphène. Une Intelligence artificielle se chargera de surveiller le dégagement thermique de l'appareil et ajustera les performances du Mi 10 de façon dynamique, il serait question de 5 points de contrôle.

Pour le reste, le Mi 10 sera dévoilé aujourd'hui, il proposera de la RAM LPDDR5 de Micron (une première sur le marché), un Snapdragon 865, de la mémoire UFS 3.0, un quadruple module photo principal de 108 Mpx et une batterie de 4500 mAh compatible recharge rapide 50 W.