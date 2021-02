Le Xiaomi Mi 10 Ultra passe les certifications, avec SoC Snapdragon 870 ?

Tout en ayant lancé le Mi 11, le fabricant Xiaomi n'en a pas fini avec les déclinaisons smartphone Xiaomi Mi 10. Un nouveau modèle estampillé M2102J2SC a passé les certifications de la TENAA chinoise et prépare donc son lancement.

Les photos accompagnant les documents de certification montrent un design similaire au Xiaomi Mi 10 Ultra, smartphone emblématique puisqu'il a servi à fêter les 10 ans de la marque mais qui était jusque là réservé au seul marché chinois.

Il se pourrait donc qu'une version internationale de ce modèle soit en préparation. Pour rappel, il était particulièrement bien doté et placé sous le signe du 120 : 120 Hz (rafraîchissement), 120W (charge rapide) et x120 (zoom périscopique), en plus de son écran OLED et de son capteur photo principal de 108 megapixels.

La nouveauté par rapport au smartphone annoncé il y a quelques mois est qu'il pourrait embarquer le nouveau SoC Snapdragon 870 de Qualcomm, évolution directe et légère du Snapdragon 865 / 865+.

Ce nouveau Mi 10 Ultra pourrait toutefois faire l'impasse sur certaines des fonctionnalités de l'original pour garder un tarif attractif. On ne connaît pas encore la date de lancement mais Xiaomi a un calendrier chargé pour ces prochaines semaines.