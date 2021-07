Enormes promos sur le smartphone Xiaomi Mi 10T et sur l'aspirateur iRobot Roomba 692 à -50% mais aussi...

Ce début de semaine est marqué par d'énormes bons plans. Le Mi 10T qui, en plus d'une promotion chez Fnac, profite aussi d'une ODR sur le site de Xiaomi. Ou encore l'aspirateur iRobot Roomba 692 qui bénéficie de 50% de réduction ! Et ils ne sont pas les seuls...

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans de la journée sur plusieurs sites d'E-Commerce comme Amazon, AliExpress, Fnac, Rueducommerce, Topachat...

Un très bon plan est sans contestation le pack smartphone Xiaomi Mi 10T 128 Go. Composé du smartphone, de sa coque de protection noire, d'une protection d'écran en verre trempé et d'un etui folio noir, le pack Xiaomi Mi 10T 128 Go vous reviendra à 279 € au lieu de 399 € avec le cumul d'une promotion chez la Fnac et d'une ODR de 100€ chez Xiaomi. De plus, un abonnement de 4 mois est offert avec l'application DEEZER.

Voici les autres bons plans de la journée :

N'oubliez pas d'aller consulter nos derniers bons plans avec de grosses promotions chez AliExpress et notamment les brosses à dents électriques ou sur notre sélection d'électromenager pour les soldes d'été.