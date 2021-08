Le téléphone Xiaomi Mi 10T Pro, le casque Logitech G432 et le PC Huawei MateBook D 15 : jusqu’à 50 % de rabais

Commençons avec le Xiaomi Mi 10T Pro 128 Go qui est actuellement en promotion sur le site de Darty.

Le smartphone possède un écran 6,67" FHD+ au ratio 20:9 avec dalle LCD mais avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour les sessions gaming. Il est propulsé par un SoC Snapdragon 865 avec support de la 5G, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Le Xiaomi Mi 10T Pro possède un triple capteur photo dont le principal est de 108 MP, accompagné d’un capteur ultra grand angle de 13 MP et un pour la macro de 5 MP. Sur le devant, on observe un capteur photo de 20 mégapixels dans un poinçon en angle et une confortable batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 33W. Il est également compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.1.

Sur Darty, vous pouvez trouver le smartphone Xiaomi Mi 10T Pro à 339 € au lieu de 449 € avec le code DARTY10 et l’ODR de 100 €.



Continuons avec le casque sans fil gamer Logitech G432 qui profite d’une réduction chez Amazon.

Le casque est équipé d’oreillettes légères avec une faible pression pour pouvoir en profiter sans gène tout le long de la journée. Avec des transducteurs audio de 50 mm, profitez d’une expérience de jeu immersive grâce au son détaillé.

Il est équipé d’un micro avec la technologie sourdine Flip-up et de trois touches programmables. L’autonomie du casque permet une écoute de 7h30 et fonctionne sur tout type de plateforme, que ce soit PC ou console.

Vous pouvez trouver le casque gaming Logitech G432 à 40 € au lieu de 80 € chez Amazon.



Finissons avec le PC Huawei MateBook D 15 qui profite d’une réduc de 33 %. Il est équipé d’un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 avec un ratio de 16:9. Il est propulsé par le processeur Intel Core i3 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go d’espace disque.

Le PC est ultra fin (16,9 mm) avec un poids de 1,53 kg, il est équipé de deux ports USB 2 et de 2 ports USB 3. Pour finir, il est fourni avec un chargeur USB de 65 W capable de recharger 53 % de la batterie en 30 minutes.

Le PC Huawei MateBook D 15 est au prix de 470 € au lieu de 700 € avec la livraison gratuite sur le site Amazon.



