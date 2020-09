Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro : les caractéristiques des smartphones avant même leur lancement

La famille Xiaomi Mi 10T viendra apporter une nouvelle variation à une série de référence Mi 10 qui a été déclinée en diverses versions depuis le lancement du premier modèle en début d'année.

Avant même sa présentation officielle, les détails sur ses caratéristiques sont déjà nombreux et promettent déjà de puissants appareils mobiles avec un tarif qui devrait rester très agressif.

Le point fort des deux smartphones Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro sera l'écran 6,67 pouces FHD+ au ratio 20:9, certes avec la concession d'une dalle LCD (ce qui est bien dommage à notre avis) mais avec un rafraîchissement de 144 Hz que l'on ne trouve habituellement que sur les appareils typés gaming.

Ils seront dotés d'un SoC Snapdragon 865 qui offrira puissance et 5G, avec 6 (Mi 10T) à 8 Go (Mi 10T Pro) de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Le deux smartphones se distingueront également par la configuration de leur triple capteur photo :

Xiaomi Mi 10T : 64 + 13 + 5 megapixels

Xiaomi Mi 10T Pro : 108 + 13 + 5 megapixels

C'est donc ici le retour du capteur 108 megapixels que Xiaomi a proposé sur plusieurs modèles depuis le Mi Note 10 de fin 2019, avec une stabilisation optique sur le Mi 10T Pro dont ne bénéficie pas le Mi 10T.

Les deux smartphones proposeront un capteur photo avant de 20 megapixels et une confortable batterie de 5000 mAh. Avec la puce de Qualcomm sont assurés les supports du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1.

Autre défaut récurrent (toujours de notre point de vue), les nouveaux smartphones devraient largement dépasser les 200 g, avec une imposante épaisseur de 9,33 mm. Ils devraient être livrés avec Android 10 et une surcouche MIUI 12.

Les concessions citées plus hauts devraient permettre d'en abaisser le prix. Le site WinFuture évoque un tarif de 499 € pour le Mi 10T et de 599 € (128 Go) ou 649 € (256 Go) pour le Mi 10T Pro.