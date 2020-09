Xiaomi Mi 10T : la série de smartphones dévoilée le 30 septembre

Alors que l'on commence à entrevoir un Xiaomi Mi 11 pour début 2021, le fabricant Xiaomi poursuit les déclinaisons autour de sa série Mi 10 de référence. Le Mi 10 Ultra a déjà servi à fêter les 10 ans de la marque et voici maintenant venir la série Mi 10T.

La présentation officielle se fera le 30 septembre prochain, ce qui devrait la mettre en concurrence avec la conférence de Google qui dévoilera sans doute le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G.

Deux smartphones sont attendus, Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro, avec des affichages marqués d'un poinçon pour le capteur photo avant et d'un taux de rafraîchissement de l'écran élevé.

On évoque la présence d'un SoC Snapdragon 865 avec jusqu'à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage.

Si les deux modèles seront proches, le Mi 10T est attendu avec un capteur photo principal de 64 megapixels là où le Mi 10T Pro sera doté d'un capteur 108 megapixels.

Les deux smartphones seront bien sûr compatibles 5G et l'on évoque déjà un tarif agressif de 699 € pour le Xiaomi Mi 10T Pro...ce qui risque aussi de rendre le Mi 10T très intéressant pour la fin d'année.