Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro : belle configuration, écran jusqu'à 144 Hz et prix modéré

La famille Xiaomi Mi 10T vient apporter une nouvelle variation à une série de référence Mi 10 qui a été déclinée en diverses versions depuis le lancement du premier modèle en début d'année.

Le point fort des deux smartphones Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro est l'écran 6,67 pouces FHD+ au ratio 20:9 avec dalle LCD (tant pis pour l'OLED) mais avec un rafraîchissement de 144 Hz que l'on ne trouve habituellement que sur les appareils typés gaming.

Ils seront dotés d'un SoC Snapdragon 865 qui offrira puissance et 5G, avec 6 (Mi 10T) à 8 Go (Mi 10T Pro) de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Ils font donc l'impasse sur le Snapdragon 865+ un peu plus puissant.

Les deux smartphones se distingueront également par la configuration de leur triple capteur photo :

Xiaomi Mi 10T : 64 + 13 (ultra grand angle) + 5 megapixels (macro)

Xiaomi Mi 10T Pro : 108 + 13 (ultra grand angle) + 5 megapixels (macro)

Le capteur 108 megapixels est proposé avec une stabilisation optique et une capacité d'enregistrement vidéo en 8K. Intelligence artificielle pour des réglages optimaux et modes spéciaux nocturnes sont au programme pour tirer le meilleur parti de ce gros module photo.

Les deux smartphones proposeront un capteur photo avant de 20 megapixels dans un poinçon en angle et une confortable batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 33W. Ils sont également compatibles WiFi 6 et du Bluetooth 5.1.

Les nouveaux smartphones restent imposant en dépassant les 200 g et seront livrés avec Android 10 et la surcouche MIUI 12.

Côté tarifs, le fabricant se montre plutôt agressif pour sa série Xiaomi Mi 10T avec le Mi 10T à 499 € en version 6 / 128 Go et à 549 € en version 8 / 128 Go tandis que le Mi 10T Pro démarre à 599 € en 8 / 128 Go et passe à 649 € pour le modèle 8 / 256 Go.

A noter que l'on pourra aussi trouver le Xiaomi Mi 10 5G (et des smartphones d'autres marques) en promotion actuellement pour un peu plus de 500 € !