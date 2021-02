Le nouveau Xiaomi Mi 11 disponible à l'achat à partir de 749 € !

La conférence de presse de Xiaomi s'est terminée il y a à peine une heure, et nous étions restés dans l'incertitude quant aux prix officiels pratiqués en France, Xiaomi France ayant annoncé que ces prix ne seraient révélés que le 16 février prochain.

Pour rappel, seuls les prix européens ont été dévoilés :

Xiaomi Mi 11 8 / 128 Go : 749 €

Xiaomi Mi 11 8 / 256 Go : 799 €

Mais, surprise, la commercialisation du Xiaomi Mi 11 vient de débuter sur la boutique officielle de Xiaomi hébergée chez AliExpress. Il s'agit bien entendu de la version globale, la même donc qui sera vendue dès le 16 février prochain en France et chose très intéressante les prix pratiqués sont ceux annoncés lors de la conférence.

Vous pouvez donc en toute confiance acheter dès maintenant le Xiaomi 11 dans la boutique officielle de Xiaomi avec la livraison gratuite :

Pour rappel, ce smartphone présente un grand affichage 6,81 pouces en résolution WQHD+ avec dalle OLED supportant un rafraîchissement de 120 Hz adaptatif et verre protecteur Gorilla Glass Victus.

Il intègre la capacité de détecter le rythme cardiaque de l'utilisateur en posant simplement le doigt sur l'écran, pour une mesure ponctuelle ou un suivi régulier.

L'échantillonnage tactile est porté à 480 Hz pour une réactivité de l'écran plus précise. Les haut-parleurs présentent un son optimisé par Harman Kardon.

L'écran s'incurve sur les tranches latérales et est percé d'un trou pour le capteur photo avant de 20 megapixels. Il intègre le SoC Snapdragon 888 accompagné de 8 Go de RAM avec support de la 5G et des connectivités sans fil WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.2.

A l'arrière, le bloc photo est logé dans un carré avec une configuration multicapteur intégrant un module principal de 108 megapixels cerclé d'un anneau lumineux, un ultra grand angle 13 megapixels (123 degrés) et un capteur macro 5 megapixels. le mode nuit a été fortement amélioré même en très faible luminosité.

Le Xiaomi Mi 11 possède une batterie de 4600 mAh et des méthodes de charge rapide : filaire 55W (chargeur GaN inclus dans la boîte), sans fil 50W et sans fil inversée de 10W pour recharger de petits accessoires.

Le tout fonctionne sous Android 11 avec la nouvelle surcouche MIUI 12.5 officialisée aussi pour l'occasion.

Mais, surprise, la commercialisation du Xiaomi Mi 11 vient de débuter sur la boutique officielle de Xiaomi hébergée chez AliExpress. Il s'agit bien entendu de la version globale, la même donc qui sera vendue dès le 16 février prochain en France et chose très intéressante les prix pratiqués sont ceux annoncés lors de la conférence.

Vous pouvez acheter dès aujourd'hui le Xiaomi 11 dans la boutique officielle de Xiaomi chez AliExpress avec la livraison gratuite aux prix officiels européens (il s'agit de la même version que celle qui sera vendue en France à partir du 16 février) :