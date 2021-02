Xiaomi Mi 11 : le flagship débarque en Europe !

Le groupe Xiaomi était pressé de présenter son nouveau smartphone de référence Xiaomi Mi 11 en décembre 2020 afin d'être le premier à proposer un modèle avec le nouveau SoC premium Snapdragon 888 de Qualcomm.

Le smartphone fait désormais son entrée sur la scène internationale et dévoile tous ses atouts. On trouvera donc toujours un grand affichage 6,81 pouces pour la première fois en résolution WQHD+ avec dalle OLED supportant un rafraîchissement de 120 Hz adaptatif et verre protecteur Gorilla Glass Victus.

Xiaomi ajoute une nouvelle fonction avec la capacité de détecter le rythme cardiaque de l'utilisateur en posant simplement le doigt sur l'écran, pour une mesure ponctuelle ou un suivi régulier.

On notera aussi un échantillonnage tactile porté à 480 Hz pour une réactivité de l'écran toujours plus précise. A côté de la qualité d'affichage, le Xiaomi Mi 11 mise aussi sur celle de l'audio avec des haut-parleurs au son optimisé par Harman Kardon.

L'écran s'incurve sur les tranches latérales et est percé d'un trou pour le capteur photo avant de 20 megapixels. Le Xiaomi Mi 11 se veut surpuissant avec le SoC Snapdragon 888 accompagné de 8 Go de RAM, qui intègre support de la 5G (bandes sub-6 GHz et millimétriques) et des connectivités sans fil WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.2.

A l'arrière, le bloc photo est logé dans un carré avec une configuration multicapteur intégrant un module principal de 108 megapixels cerclé d'un anneau lumineux, un ultra grand angle 13 megapixels (123 degrés) et un capteur macro 5 megapixels.

Xiaomi met en avant des fonctionnalités avancées pour créer des effets spéciaux et réaliser de l'édition vidéo avec filtres spécifiques pour un rendu optimisé donnant un effet cinéma.

La partie photo met aussi l'accent sur un mode Nuit revisité et actif sur les trois capteurs photo pour offrir toujours plus de détails mais aussi sur les qualités de capture de lumière même en très faible luminosité.

Xiaomi marche ici sur les terres du leaders du segment comme Huawei en essayant de proposer une qualité supérieure et des scénarios d'usage étendus où peu de smartphones peuvent s'aventurer.

Le Xiaomi Mi 11 ne lésine pas sur la batterie de 4600 mAh et sur les méthodes de charge rapide : filaire 55W (chargeur GaN inclus dans la boîte), sans fil 50W et sans fil inversée de 10W pour recharger de petits accessoires.

Le tout fonctionne sous Android 11 avec la nouvelle surcouche MIUI 12.5 officialisée aussi pour l'occasion. Pour les prix, Xiaomi donne des tarifs génériques européens mais les prix finaux pour le marché français devront attendre jusqu'à la commercialisation prévue le 16 février prochain :