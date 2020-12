Xiaomi Mi 11 : compatible charge rapide, mais vendu sans chargeur

Xiaomi devrait emboiter le pas d'Apple et Samsung en n'intégrant aucun chargeur secteur dans la boite de son prochain Mi 11.

Alors que les prix du prochain Xiaomi Mi 11 sont attendus à la hausse, on apprend que la marque envisage de le livrer sans chargeur secteur.

Après s'être moquée d'Apple et Samsung, la marque chinoise emboite le pas des deux géants et pourrait donc ne pas proposer de chargeur avec son prochain smartphone haut de gamme. Le chargeur rapide devrait être proposé séparément à la vente par la marque, à un prix qui demeure encore inconnu.

Lei Jun, le patron de Xiaomi a confirmé l'information sur Weibo et se cache derrière un argument environnemental. La marque estime ainsi que les utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir un chargeur avec chaque appareil et que ces derniers finissent par faire doublon... Néanmoins, la stratégie serait surtout financière : en ne proposant pas de chargeur avec ses smartphones, Xiaomi devrait réaliser des économies importantes et augmenter ses marges.