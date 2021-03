Xiaomi MI 11 : difficile à réparer pour iFixit

iFixit a mis la main sur et dans le Xiaomi Mi 11 avec un bilan mitigé : le terminal se veut particulièrement difficile à démonter et peu réparable.

iFixit a pu se plonger dans les entrailles du Xiaomi Mi 11 le fleuron de la marque chinoise fraichement sorti sur le marché.

Et malheureusement, comme c'est le cas pour beaucoup d'appareils haut de gamme modernes, le démontage se veut assez complexe avec un recours important aux adhésifs. iFixit note que Xiaomi a véritablement optimisé l'exploitation de la place disponible dans son terminal avec des composants assez fins et aux formes permettant de s'intriquer plus facilement.

Le smartphone profite d'un bon point concernant son écran, relativement facile à démonter et donc plus simple à réparer en cas de casse. Cela s'explique par l'utilisation d'un joint plutôt que de colle, mais cela indique également que le terminal n'est pas forcément étanche.

Si le Mi 11 est constitué d'énormément de modules distincts et que ce pourrait être un bon point pour la réparation, qui éviterait d'avoir à changer tout le terminal, dans les faits, l'ensemble est assez fragile et très peu accessible, le risque de casse est présent à chaque démontage de module... iFixit donne ainsi la note de 4/10 en réparabilité, soit la même que celle obtenue par le Galaxy S21 Ultra de Samsung.