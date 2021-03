Les Xiaomi Mi 11 Pro et Ultra passent les certifcations chinoises avant leur présentation

La gamme Xiaomi Mi 11 devrait bientôt s'étoffer de modèles haut de gamme avec les versions Pro et Ultra qui viennent de passer les certifications avant leur présentation officielle.

Le fabricant Xiaomi a commencé à propager sa gamme Mi 11 avec une première version standard embarquant un SoC Snapdragon 888 et annoncée dès fin décembre 2020 en Chine, avant de s'inviter sur le Vieux Continent où il sera disponible dans quelques jours.

D'autres modèles devraient rapidement étoffer la série et deux appareils mobiles semblent être sur le point de montrer le bout de leurs antennes 5G. Il s'agit du Xiaomi Mi 11 Pro, qui a déjà fait l'objet de multiples rumeurs, et du Xiaomi Mi 11 Ultra, variante encore plus élaborée.

Les deux smartphones viennent de passer les certifications de la TENAA chinoise sous les références M210K1AC et M2102K1C, tandis que le certificateur indien a validé un modèle M2102K1G.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra, supposément détaillé dans une vidéo il y a quelques semaines, serait doté d'un affichage 6,8 pouces AMOLED QHD+ en 120 Hz et d'un SoC Snapdragon 888.

A l'arrière, un gros bloc photo comporterait un capteur principal de 50 megapixels, un module ultra grand angle 48 megapixels et un zoom périscopique 48 megapixels permettant un zoom hybride x120.

Un petit écran secondaire serait accolé au bloc photo sans que son rôle soit précisément éclairci. Citons enfin une batterie de 5000 mAh avec charge sans fil 67W et Android 11 à bord, avec surcouche MIUI 12.5.