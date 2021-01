Xiaomi Mi 11 Lite : écran 120 Hz, triple capteur photo mais toujours 4G

Le fabricant Xiaomi n'a pas attendu la fin d'année 2020 pour présenter son smartphone de référence Xiaomi Mi 11 sous Snapdragon 888, déjà en tête du classement AnTuTu des smartphones Android les plus performants.

Il devrait être suivi vers le mois de mars 2021 d'un Xiaomi Mi 11 Pro aux caractéristiques encore plus relevés mais l'on devrait aussi découvrir un traditionnel Xiaomi Mi 11 Lite avec un design rappelant celui du flagship mais positionné plus bas en gamme.

Apparu dans les documents de certification de la FCC, ce qui signale une commercialisation imminente, il porterait le nom de code Courbet et serait en fait une déclinaison du Poco F2 avec le design des Mi 11.

On s'attend donc à un affichage avec poinçon et rafraîchissement 120 Hz et un triple capteur photo en configuration 64 + 8 + 5. On notera que le Xiaomi Mi 11 Lite restera en 4G avec la présence d'un SoC Snapdragon 732G accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La batterie aura une capacité de 4150 mAh avec une charge rapide de 33W. Le smartphone est déjà détaillée dans la vidéo d'un youtubeur vietnamien. Côté tarif, on s'oriente vers les 250 à 300 €.