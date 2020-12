Xiaomi Mi 11 : le nouveau flagship sous Snapdragon 888 officialisé

Dès l'annonce du nouveau SoC premium de Qualcomm, le président de Xiaomi avait annoncé que la marque serait l'une des premières à exploiter le SoC Snapdragon 888.

Et alors que Samsung compte dévoiler sa série Galaxy S21 dès mi-janvier, le fabricant chinois tente de lui couper l'herbe sous le pied en annonçant dès à présent son nouveau smartphone de référence, le Xiaomi Mi 11.

Un certain nombre d'informations ont circulé ces dernières semaines, permettant d'anticiper une partie de la fiche technique. Le Xiaomi Mi 11 présente donc un affichage 6,81 pouces QHD+ (une première chez Xiaomi) avec dalle AMOLED protégé par du verre Gorilla Glass Victus et rafraîchissement d'écran 120 Hz pour des animations d'interface encore plus fluides.

La dalle est incurvée sur les tranches et dotée d'un poinçon en angle pour le capteur photo avant de 20 megapixels. A bord, c'est donc le nouveau SoC Snapdragon 888 (avec WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.2) qui est présent avec 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1, et donc une compatibilité 5G sub-6 GHz et mmWave.

La batterie de 4600 mAh profite d'une charge rapide filaire 55W mais aussi d'une charge sans fil 50W et d'une charge sans fil inversée 10W. Il n'y aura donc pas ici de charge (très) rapide 120W comme espéré (sans doute plutôt sur un Xiaomi Mi 11 Pro lancé en 2021) mais la charge sans fil devient presque aussi puissante que la charge filaire.

Comme Apple (et sans doute comme Samsung pour les Galaxy S21), Xiaomi ne devrait finalement pas proposer de chargeur dans la boîte du smartphone.

A l'arrière, le bloc photo, aperçu dans des fuites, se compose de trois modules, dont le principal est un capteur 108 megapixels, accompagné d'un ultra grand angle (123 degrés) de 13 megapixels et d'un capteur macro 5 megapixels.

Le Xiaomi Mi 11 est proposé avec Android 11 et la nouvelle interface MIUI 12.5. Les tarifs sont dans la lignée des attentes, c'est à dire avec une montée sensible des prix par rapport aux générations précédentes :