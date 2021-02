Xiaomi Mi 11 Lite : un nouveau rendu le rend très proche du modèle standard

Le groupe Xiaomi a présenté son smartphone de référence Xiaomi Mi 11 mais n'a rien dit des variantes, que ce soit en haut de gamme avec le Mi 11 Pro ou Ultra ou en ouverture de gamme avec le Mi 11 Lite.

Ce dernier a déjà fait l'objet de multiples fuites et le leaker chinois Digital Chat Station en rajoute en diffusant sur les réseaux sociaux un nouveau rendu censé montrer le futur smartphone.

Il devrait donc être très proche au niveau du design du Mi 11 mais proposer un affichage plan avec poinçon au lieu de l'écran s'incurvant sur les tranches de la version standard.

Le type de dalle n'est pas connu et l'on devrait s'attendre à une résolution FHD+ au lieu du WQHD+ du Mi 11. Pour le SoC, il est question du Snapdragon 732G, qui le laisserait en 4G, ou d'un Snapdragon 755G qui n'existe pas encore mais permettrait une compatibilité 5G, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La fuite précédente sur le Xiaomi Mi 11

A l'arrière, le rendu montre un bloc photo très proche de celui du Xiaomi Mi 11 avec un module principal cerclé d'un anneau lumineux et deux capteurs additionnels. On y évoque la présence d'un module 64 megapixels.

A noter que l'aspect est différent de la fuite de début janvier qui montrait bien la même disposition des trois capteurs sans l'anneau lumineux et avec un bloc photo de couleur unie. Mais peut-être manquait-il ces détails à la description initiale.

On ne sait pas quand le Xiaomi Mi 11 Lite sera annoncé même si un lancement en mars ne serait pas trop surprenant.