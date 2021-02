Xiaomi MI 11 : une présentation dédiée à la France le 16 février

On sait déjà tout du Xiaomi Mi 11 et pour cause : le smartphone a déjà été présenté en Chine en fin d'année, puis il a de nouveau été présenté au fil d'une conférence pour le marché européen.

Xiaomi prépare ainsi un troisième événement autour de son appareil, qui se tiendra en ligne le 16 février prochain.

Cette conférence qui se déroulera à partir de 13h00 devrait permettre de découvrir les tarifs en euros précis de l'appareil. Xiaomi avait indiqué qu'en Europe, l'appareil serait proposé à 749€ en version 128 Go et 799€ en version 256 Go.

Les prix ne devraient pas bouger énormément, il faudra tabler sur une hausse d'une dizaine d'euros. Notons que c'est aussi à cette date que l'on devrait pouvoir mettre la main sur le smartphone dans l'hexagone.