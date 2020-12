Xiaomi Mi 11 et 11 Pro : les batteries se précisent, comme le design

Les prochains Xiaomi 11 et 11 Pro font l'objet d'une nouvelle fuite : on découvre ainsi leurs faces arrière ainsi que certains éléments concernant leur batterie.

C'est un leaker réputé qui a laché l'information sur le réseau Sina Weibo : la gamme Xiaomi Mi 11 aura droit à de la recharge rapide 55W qui permettra une recharge complète des appareils en 35 minutes seulement.

Le Mi 11 serait ainsi associé à une batterie de 4780 mAh et 4970 mAh pour la version Pro, de quoi garantir une autonomie honorable pour les deux appareils, même si tout dépendra avant tout de la gestion énergétique du SoC.

On découvre par ailleurs certains rendus de coques prévues pour les deux appareils, ce qui permet de confirmer la disposition des modules photo.

Le Mi 11 proposera ainsi 3 capteurs positionnés en triangle dans un bloc carré. On repère deux modules de grande taille et un troisième bien plus petit, ainsi qu'un flash.

La version Pro arbore un module plus imposant avec un quadruple capteur donc un objectif est de forme carrée, il pourrait s'agir du module téléobjectif. Selon des fuites, le module principal pourrait afficher 200 mégapixels.

Les deux appareils sont attendus pour la fin du mois de décembre.