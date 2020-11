Xiaomi Mi 11 Pro : la fiche technique se dévoile

Le Xiaomi Mi 11 Pro se dévoile un peu plus chaque jour et désormais c'est quasiment toute la fiche technique qui se fait connaitre.

Xiaomi prépare un nouveau smartphone ultra haut de gamme dont on peut déjà voir quelques contours en fouinant dans la dernière bêta de MIUI 12.

On sait ainsi que le Xiaomi Mi 11 Pro sera doté d'un écran QHD+ avec une fréquence de rafraichissement de 120 HZ, qui prendra en charge la technologie MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) qui permet d'améliorer la fluidité des images. La gestion du HDR sera également dopée par des algorithmes d'intelligence artificielle.

Côté photo, il faudra également s'attendre à du lourd avec un tout nouveau capteur principal de 200 millions de pixels tirant profit du Pixel Bining pour obtenir des photosites plus gros et capter ainsi plus de lumière et donc de détails.

La présentation du Xiaomi Mi 11 Pro et ses déclinaisons plus standard devraient intervenir dans le courant de janvier 2021.